Sky News, като се позовава на съобщение в New York Times.
Срещата в понеделник ще бъде първото посещение на Зеленски в Белия дом след скандалната му среща с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Овалния кабинет през февруари тази година.
Украинският лидер заяви, че ще пътува до Вашингтон, за да обсъди следващите стъпки, докато европейските съюзници на Киев приветстваха усилията на Тръмп, но обещаха да подкрепят Украйна и да засилят санкциите срещу Русия.
Те също така призоваха САЩ да предложат гаранции за сигурността на Украйна.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.