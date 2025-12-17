уебсайта на парламента.
Голямо мнозинство от евродепутатите гласуваха в подкрепа на забраната по време на пленарна сесия в Страсбург, премахвайки последната ключова пречка за официалното приемане на мярката, предава APF.
500 евродепутати гласуваха в подкрепа на законопроекта, 120 гласуваха против, а 32 се въздържаха. Сега той ще бъде разгледан от министрите на ЕС.
Според инициативата, доставките на руски газ на пазара на ЕС ще бъдат забранени след влизането в сила на новия регламент в началото на 2026 г., а вносът на газ по тръбопроводи ще бъде прекратен до 30 септември 2027 г.
"По време на преговорите законодателите ускориха крайните срокове за постепенно премахване на повечето договори за внос. Новият закон също така установява санкции, които държавите членки ще налагат на операторите за нарушения“, се казва в изявлението.
На 3 декември Съветът и представители на Европейския парламент подписаха предварително споразумение по регламент за постепенно премахване на вноса на руски природен газ. Документът е ключов елемент от програмата REPowerEU за прекратяване на зависимостта от руска енергия.
На 10 декември посланиците на ЕС се съгласиха с инициативата. За да влезе в сила забраната, е необходимо официално одобрение на среща на министрите на ЕС и в Европейския парламент.
