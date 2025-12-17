ЕП.
Резолюцията за военната мобилност беше подкрепена от 493 депутати, 127 гласуваха против, а други 38 се въздържаха.
ЕП подчерта, че войната на Русия срещу Украйна е демонстрирала спешната необходимост от бързо трансгранично движение на войски, техника и активи.
Военната мобилност, според депутатите, е ключов елемент от европейската сигурност и отбрана, по-специално за защитата на източния фланг на ЕС, включително балтийските страни и Полша.
Резолюцията приветства предложението на Европейската комисия (ЕК) за увеличаване на финансирането за военна мобилност в следващия дългосрочен бюджет на ЕС до над 17 милиарда евро.
Европейските депутати призоваха страните членки на ЕС да не съкращават тези средства, както се случи във финансовия период 2021-2027 г. Според техните оценки, модернизацията на около 500 критични инфраструктурни обекта, включително мостове и тунели, ще изисква поне 100 милиарда евро.
Европейският парламент също така обърна внимание на факта, че въпреки известен напредък, административните, финансовите и инфраструктурните бариери все още усложняват движението на военна техника, което в някои случаи може да отнеме повече от месец.
Затова европейските депутати предлагат да се инвестира по-активно в транспортни коридори за военна мобилност, да се въведат цифрови решения и да се създаде система за "едно гише“, за да се ускори издаването на разрешителни.
Отделно парламентаристите препоръчват да се работи по формирането на "военно Шенгенско пространство“, което да осигурява бързото движение на войските без вътрешни ограничения.
За тази цел се предлага да се създаде специална работна група и да се назначи европейски координатор, а Европейската комисия да изготви подходяща пътна карта.
Припомняме, че на 16 октомври Европейската комисия представи пътна карта за отбранителната готовност на ЕС до 2030 г.
На 19 ноември ЕС представи проект за "военен Шенген“ за бързо придвижване на войски в цяла Европа.
Преди това осем европейски държави подписаха протокол за намерения за осигуряване на военна мобилност.
