Европол.
Координирани полицейски операции са проведени в Полша, Белгия, Германия и Нидерландия и са имали за цел да разбият мрежата за внос на големи количества химически прекурсори, използвани за производството на синтетични наркотици в лаборатории в близо 20 нелегални лаборатории в различни европейски страни.
Конфискувани са повече от 9,3 тона наркотици и са арестувани над 100 заподозрени, съобщи полската прокуратура.
Освен това, престъпната мрежа е участвала в дейности по пране на пари, за да подкрепя финансово незаконните си операции.
Европол разби международна престъпна мрежа, действаща в целия ЕС
©
Още от категорията
/
Банда открадна медни кабели за над 4,5 милиона евро, френската жандармерия е конфискувала имение и луксозните им автомобили
17.01
Разбиха престъпна групировка за пране на пари и укриване на данъци в Хърватия, в нея е участвал и българин
12.01
Мадуро пледира "невинен"
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
МВнР с предупреждение за пътуващите през Сърбия!
10:47 / 20.01.2026
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасна на 40...
10:48 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.