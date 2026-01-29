През третото тримесечие на 2025 г. реалното потребление на домакинствата на глава от населението се е увеличило с 0,4% в еврозоната, след увеличение от 0,4% през предходното тримесечие. През същия период реалният доход на домакинствата на глава от населението се е увеличил с 0,1%, след увеличение от 0,5% през второто тримесечие на 2025 г.Тези данни идват от подробен набор от сезонно коригирани тримесечни европейски секторни сметки, публикувани от Евростат, цитирани отВ ЕС като цяло реалното потребление на домакинствата на глава от населението се е увеличило с 0,5% през третото тримесечие на 2025 г., след увеличение от 0,5% през предходното тримесечие. В същото време реалният доход на домакинствата на глава от населението се е увеличил с 0,2%, след като се е увеличил с 0,7% през второто тримесечие на 2025 г.През третото тримесечие на 2025 г. увеличението на реалния доход на домакинствата на глава от населението в еврозоната и ЕС се обяснява главно с положителния принос на възнагражденията на наетите лица и социалните трансфери в натура. Обратно, текущите данъци и нетните социални осигуровки бяха най-големият отрицателен фактор както в еврозоната, така и в ЕС.През третото тримесечие на 2025 г. нормата на спестяване намаля с 0,3 процентни пункта (п.п.) както в еврозоната, така и в ЕС, в сравнение с предходното тримесечие.Сред държавите членки, за които са публикувани данни, нормата на спестяване на домакинствата се увеличи в осем държави членки, остана стабилна в една и намаля в седем. Италия отбеляза най-голямо увеличение (+1,4 п.п.), следвана от Унгария (+1,1 п.п.) и Полша (0,6 п.п.). В същото време най-голямо намаление се наблюдава в Гърция (-1,8 п.п.), Швеция (-1,4 п.п.) и Финландия (-1,2 п.п.).През третото тримесечие на 2025 г. инвестиционният процент на домакинствата остана стабилен както в еврозоната, така и в ЕС в сравнение с предходното тримесечие.Сред държавите членки, за които са публикувани данни, инвестиционният процент на домакинствата се е увеличил в девет държави членки, останал е стабилен в три и е намалял в четири. Гърция е отбелязала най-голямо увеличение (+0,9 процентни пункта), следвана от Ирландия (+0,5 процентни пункта), докато най-голям спад е наблюдаван в Италия (-0,3 процентни пункта).