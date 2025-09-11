Открито е оръжие, за което се смята, че е било използвано при стрелбата срещу Чарли Кърк, но заподозрденият все още е на свобода, съобщиха агенти на ФБР на брифинг в Юта, предаваАгентът на ФБР Робърт Болс, заявява "Мога да ви кажа, че открихме това, което смятаме, че е оръжието, използвано при вчерашната стрелба, а именно пушка.“"Тази пушка беше открита в гориста местност, откъдето стрелецът е избягал. Лабораторията на ФБР ще анализира това оръжие.“Болс добавя, че са открили и "отпечатък от длан и отпечатъци от предмишница за анализ.По-рано стана ясно, че два видеоклипа, кото са публикувани в социалните мрежи показват фигура на покрива на близка сграда на кампуса преди стрелбата срещу Чарли Кърк.Първият видеоклип показва нещо, което прилича на човек, лежащ на земята.Лицето, което снима, посочва: "Има някой на покрива точно там... току-що избяга“.Кадрите са заснети на около 135 м от мястото, където е седял Чарли Кърк, когато е бил прострелян.Второто видео е заснето в момента след изстрела.Заснето е от прозореца над него. Вижда се силует, който изглежда да стои и да се отдалечава от ръба на покрива.