Заподозряният в убийството на консервативния активист Чарли Кърк бе показан за първи път на снимки, публикувани от ФБР, предаваПубликуваните снимки са на "лице, представляващо интерес" в разследването на убийството на Чарли Кърк.ФБР публикува изявление заедно със снимките."Молим обществеността за съдействие при идентифицирането на това лице, представляващо интерес във връзка със смъртоносната стрелба срещу Чарли Кърк в университета Юта Вали.“Мъж на колежанска възраст, носещ бейзболна шапка, слънчеви очила и черна тениска с американското знаме, е показан да се качва по стълбите към покрива, откъдето според твърденията е убил Кърк в сряда следобед.Към този момент са получени над над 130 сигналаКъм тази сутрин длъжностните лица са получили над 130 сигнала."Уверявам ви, че всички следи и сигнали се разследват подробно“, заявява Робърт Болс, специален агент, отговарящ за полевия офис на ФБР в Солт Лейк Сити.Служителят призовава всеки, който има видео или изображения от стрелбата, да ги предостави на ФБР.