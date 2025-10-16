ЗАРЕЖДАНЕ...
ФСБ: Великобритания подготвя саботаж на "Турски поток"
"Разполагаме с информация за подготовката от британците, съвместно с украинските специални служби, на саботажни актове срещу газопровода“, заявява той.
"Освен това, според данните, атаки срещу критични инфраструктурни цели се планират съвместно с МИ-6, включително с използването на безпилотни летателни апарати, безпилотни катери и водолази".
"Инструктори от МИ-6 също са участвали в подготовката на серия от атаки срещу нефтения консорциум в Каспийско море", заявява директорът на ФСБ. "Именно британците, чрез провокации и дезинформация, водят линията на Брюксел за саботиране на разрешаването на конфликта“, допълва той.
Те настояват за принудителна подготовка на Европа за въоръжен конфликт с Русия, призовават за изпращане на войски в Украйна и промотират идеята за създаване на зона, забранена за полети, отбелязва Бортников.
