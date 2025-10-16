Русия твърди, че е получила информация за предполагаеми планове на Киев и Лондон за извършване на саботаж срещу "Турски поток". Изявлението е направено от директора на Федералната служба за сигурност на Руската федерация (ФСБ) Александър Бортников, предава"Разполагаме с информация за подготовката от британците, съвместно с украинските специални служби, на саботажни актове срещу газопровода“, заявява той."Освен това, според данните, атаки срещу критични инфраструктурни цели се планират съвместно с МИ-6, включително с използването на безпилотни летателни апарати, безпилотни катери и водолази"."Инструктори от МИ-6 също са участвали в подготовката на серия от атаки срещу нефтения консорциум в Каспийско море", заявява директорът на ФСБ. "Именно британците, чрез провокации и дезинформация, водят линията на Брюксел за саботиране на разрешаването на конфликта“, допълва той.Те настояват за принудителна подготовка на Европа за въоръжен конфликт с Русия, призовават за изпращане на войски в Украйна и промотират идеята за създаване на зона, забранена за полети, отбелязва Бортников.