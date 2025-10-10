ЗАРЕЖДАНЕ...
Факторите, които влияят на завръщането на украинските бежанците в родината
Разглеждаме как разрешаването на конфликти, сигурността, икономическите условия и корупцията влияят върху решенията за връщане. За да оценим причинно-следствения ефект на следвоенните условия, проведохме съвместен експеримент с един профил сред 2543 украински бежанци в 30 европейски страни, пише ifo institute.
Респондентите бяха попитани колко е вероятно да се завърнат в Украйна при различни хипотетични сценарии. Резултатите показват, че териториалната цялост и гаранциите за сигурност са от решаващо значение, докато икономическите перспективи и борбата с корупцията също играят важна роля. Бежанците, които планират да се завърнат, са по-отзивчиви към различни следвоенни сценарии, а по-младите респонденти са особено повлияни от възможностите за доходи, перспективите за работа и потенциалното присъединяване към ЕС.
Откритията на института показват, че целенасочените политики за политическо и икономическо възстановяване могат значително да повлияят на завръщането след конфликта. В най-оптимистичния сценарий очакваният процент на връщане е 47%; в най-песимистичния сценарий - само 3%.
11:14
