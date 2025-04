Федерален съдия нареди на Тръмп да възстанови достъпа на Associated Press до събития в Белия дом

© Федерален съдия нареди на администрацията на Тръмп да възстанови достъпа на информационната агенция Associated Press до събитията в Белия дом, съобщава NBC News.



Според медията назначеният от Тръмп американски окръжен съдия Тревър Макфадън е наредил на администрацията да "постави AP на равна нога с други медии със сходно положение, въпреки използването на нежелана терминология“.



Припомняме, че забраната от страна на Тръмп идва на фона на това, че AP отказа да нарича Мексиканския залив "американски“ в своите публикации, след като президентът на САЩ го преименува през януари. В резултат на това на изданието бе забранено да отразява събития в Белия дом. От своя страна агенцията подаде съдебен иск през февруари.



Според говорителката на Associated Press Лорън Истън информационната агенция е "доволна от решението на съда“.



"Днешното решение потвърждава основното право на пресата и обществеността да се изразяват свободно без репресии от страна на правителството. Тази свобода е гарантирана на всички американци от Конституцията на САЩ“, се посочва в изявление.



В решението си съдията отхвърли аргумента на администрацията на Тръмп, че искането на AP за достъп на медиите до подобни събития е "искане за специален статут“.



"Не това е целта на AP и не това е решението на съда: всичко, което AP иска и всичко, което получава, е равнопоставеност“, пише Макфадън.



Съдията също така обяснява на какво се основава решението му. По-специално, според Първата поправка на Конституцията на САЩ, ако правителството отвори вратата за едни журналисти към Овалния кабинет, Източната зала или друго място, то не може да затвори вратата за други журналисти заради тяхната гледна точка.



Той също така заявява, че заповедта е била спряна до неделя, за да може администрацията на Тръмп да обжалва пред апелативния съд.



"Обвиняемите могат да продължат любимата си тактика на водене на съдебни дела, но съдът трябва да разгледа по същество исканата помощ“, заявява Макфадън.



През март президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който се съкращават седем федерални агенции. Сред тях са и Агенцията за глобални медии, която управлява "Радио Свобода“ и Voice of America. Тъй като правителството на САЩ прекрати финансирането, служителите бяха изпратени в принудителен отпуск.



Медиите обаче подадоха съдебен иск срещу администрацията на Тръмп. В края на миналия месец съдът временно забрани закриването на радио "Свободна Европа“ и "Радио Свобода“. Съдията постанови, че законът вероятно е бил нарушен.