"Частично спиране на работата на федералното правителство започна в полунощ на 31 януари поради липса на финансиране“, се посочва в изданието.
На 30 януари Сенатът (горната камара на Конгреса) одобри пакет от законопроекти, осигуряващи финансиране за повечето федерални агенции, включително Пентагона, Държавната агенция, Министерството на финансите, Министерството на труда, Министерството на здравеопазването и няколко други, до края на фискалната година, която приключва на 30 септември. Затова тези министерства продължават работа без прекъсване. Това означава, че социални програми като помощите за храна SNAP няма да бъдат засегнати – за разлика от предишни блокажи, когато милиони американци останаха временно без плащания.Частичното спиране обаче засяга над три четвърти от федералните разходи по усмотрение и включва министерствата на вътрешната сигурност, отбраната, образованието, здравеопазването, транспорта, финансите, труда и външните работи. Това се дължи на факта, че по-рано финансирането на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) беше изключено от общия пакет по настояване на представители на Демократическата партия, която означава, че законопроектите, приети от Сената, трябва да бъдат одобрени и от Камарата на представителите. След това те ще бъдат изпратени на президента на САЩ Доналд Тръмп за подпис.
Долната камара на Конгреса ще се върне на работа на 2 февруари. Следователно, ако тя приеме законопроектите за финансиране и Тръмп ги подпише същия ден, спирането може да бъде отменено още на 2 февруари. Възможно е това да отнеме повече време.
Представители на Демократическата партия призоваха за преразглеждане на законопроекта за финансиране на DHS, след като американски гражданини бяха убити в Минеаполис, Минесота, след като агенти на граничния патрул откриха огън по тях. Финансирането на DHS ще бъде удължено на сегашното ниво за две седмици, а преговорите за реформа на ICE са в ход.
По-рано на 12 ноември 2025 г. Тръмп подписа закон, с който продължава финансирането на федералното правителство до 30 януари. По този начин се спря рекордното затваряне на правителството в историята на САЩ беше отменено на 43-ия ден. Затварянето на правителството започна в полунощ на 1 октомври поради недостиг на финансиране, тъй като членовете на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не успяха да постигнат споразумение по няколко разходни бюджети, включително здравеопазване. Те се обвиниха взаимно, че са провокирали затварянето и са го удължили за политическа изгода.
При нов продължителен блокаж на федералното правителство това може да доведе до забавяния по летищата, временно прекратяване на някои федерални заеми за жилища и малкия бизнес, както и до неполучени заплати за стотици хиляди държавни служители.
Федералното правителство на САЩ спря работа
