Седем души загинаха, а над 200 бяха спасени при корабокрушение във Филипините, съобщаваФерибот с над 350 пътници на борда потъна в южната част на Филипините. Спасени са най-малко 215 пътници, седем души са загинали.Според представители на береговата охрана, фериботът се е насочвал към южния остров Холо в провинция Сулу от пристанищния град Замбоанга. На борда са били 332 пътници и 27 членове на екипажа.Според предварителна информация, причината за катастрофата може да е техническа неизправност на кораба.