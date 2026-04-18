Финансовото министерство на САЩ издаде нова заповед, с която вдига санкциите срещу руски петрол, натоварен на танкери. Според лиценза разрешението за транспортиране и продажба на суров петрол и петролни продукти, натоварени на кораби, се издава от 17 април до 16 май.

С този ход от американското Министерство на финансите искат допълнително да повлияят върху цените на петрола в световен мащаб и да избегнат създаването на по-голям от сегашния дефицит на суровината.

Това е втората подобна дерогация за руския петрол, след като предишното разрешение, издадено заради войната в Иран и прекъснатите доставки на суровината от Персийския залив, изтече на 11 април. Решението идва само два дни, след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесел заяви, че няма намерение да подновява разрешителното за търговия с руски петрол.

Още преди публикуването на разрешението на сайта на финансовото министерство на САЩ цените на петрола в световен мащаб отбелязаха спад с 11%, като сортът Брент поевтиня до 90.38 долара за барел след новината за отварянето на Ормузкия проток от Иран.