Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Flightradar24 коментира инцидента с полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в неделя. 

Виждаме медийни съобщения за GPS смущения, засягащи самолета, превозващ Урсула фон дер Лайен до Бургас, България. Някои доклади твърдят, че самолетът е бил в режим на изчакване в продължение на 1 час.

Това е, което можем да заключим от нашите данни:

- Полетът е бил планиран да продължи 1 час и 48 минути. Той е отнел 1 час и 57 минути.

- Транспондерът на самолета е отчел добро качество на GPS сигнала от излитане до кацане.

"Фокус" припомня, че вчера от ЕК излязоха с официална позиция, в която се посочва, че "самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наистина се е сблъскал със смущения на GPS сигнала при кацането на летище в България".

От Министерският съвет на България пък казаха, че по време на полета е имало неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета.