приемането на 19-я пакет от санкции срещу Русия.
Санкциите обхващат: енергетиката, финансовите услуги и търговските ограничения.
Фон дер Лайен допълни, че ЕС иска да забрани и вноса на руски втечнен природен газ (LNG) на европейските пазари.
"Време е да затворим крановете. Искам да бъда ясна: европейците ще бъдат в безопасност тази зима. Защото се подготвяхме за това в рамките на REPowerEU. Усилията ни дават резултати днес", каза още тя.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.