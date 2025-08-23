ЗАРЕЖДАНЕ...
Фон дер Лайен: ЕС отпуска над 4 млрд. евро помощ за Украйна
Фон дер Лайен обясни, че отпуснатите средства са ангажимент не само за възстановяването на Украйна, но и за нейното бъдеще като "суверенна и демократична държава", допълни тя.
