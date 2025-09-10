Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви авансовото отпускане на 6 млрд. евро заем за производство на дронове за Украйна. Тя обяви това в годишната си реч за състоянието на ЕС в Европейския парламент, предава ''''.Финансирането ще се извършва за сметка на печалбите от замразените руски активи.Фон дер Лайен подчерта, че повече от две трети от загубите на руска техника на фронта са свързани с използването на украински дронове. В същото време Русия се опитва бързо да навакса, използвайки иранските "Шахеди“ и възможности за масово производство.Според нея ЕС има индустриалния потенциал, за да помогне на Украйна да запази предимството си. За тази цел се планира създаването на "Дронов алианс“ с Украйна.