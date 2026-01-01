Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи своето новогодишно послание ви изрази надежда, че през 2026 г. в Украйна ще настъпи мир."С настъпването на новата 2026 година можете да разчитате на мен и моя екип да продължим да работим неуморно за укрепването на Европа. По-силна у дома, като мобилизираме напълно изключителния потенциал на Европа за конкурентоспособност и иновации в един свят, който се променя по-бързо от всякога.По-силна на световната сцена, като създаваме нови партньорства и отстояваме ценностите, на които нашите приятели и съюзници разчитат да защитим: откритост, добросъвестност и демокрация.От дъното на сърцето си, моето желание за 2026 г. е мир. Справедлив и траен мир за Украйна.В продължение на почти четири години украинският народ прояви изключителна смелост под обстрела на една неспровокирана война.Пожелаваме на тях и на всички хора по света мир, заслужен мир, през 2026 г."