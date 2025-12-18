УНИАН. Планът е да се постигне споразумение за отпускане на 90 милиарда евро за Украйна през следващите две години. Според кореспондент на медията фон дер Лайен е заявила това преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.
"Имаме една крайна цел на този Европейски съвет – и това е мир за Украйна. Мирна сила, а за това Украйна се нуждае от надеждно финансиране за следващите две години - за 2026 и 2027 г.", подчерта фон дер Лайен.
Според нея Европейският съвет се е ангажирал да бъде постигната тази цел.
"За последен път ще затворим финансовия дефицит на Украйна за следващите две години. Говорим за необходимите 137 милиарда евро. Това е нашата собствена оценка и на МВФ. И ние възнамеряваме да покрием две трети от тази сума – 90 милиарда евро", припомни фон дер Лайен.
Председателят на Европейската комисия добави, че е предложил два варианта с цел вземане на решение за финансиране на Украйна. Единият вариант е финансиране чрез бюджета на Европейския съюз, а вторият вариант е репарационен заем.
Тя съобщи, че днес ще има дискусия кой от тези два варианта да се избере. "Това ще бъдат интензивни дискусии за мен", каза фон дер Лайен.
Според нея основният резултат от този ден трябва да бъде приемането на решение за финансовата сигурност на Украйна за следващите две години.
"Няма да оставим Европейския съвет без решение за финансирането на Украйна за следващите две години и един от двата варианта трябва да бъде договорен на Европейския съвет", подчерта фон дер Лайен.
Освен това, председателят на Европейската комисия реагира на опасенията на Белгия за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна.
"Абсолютно разбираемо е и аз подкрепям факта, че ако одобрим репарационен заем, рискът трябва да бъде споделен от всички нас. Това е въпрос на солидарност, основен принцип на Европейския съюз", заяви тя.
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финансирането за Украйна за 2026-27 г.
