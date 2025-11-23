Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа X, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обобщава европейската позиция относно условията за мир в Украйна. Тя призовава "централната“ роля на Европейския съюз да бъде "напълно призната“. Тя също така изисква всяко споразумение да позволява завръщането на украинските деца, отвлечени от Русия. Урсула фон дер Лайен обяви провеждането на нова среща на върха с Украйна и Канада, посветена на съдбата на тези деца."В допълнение към елементите, необходими за справедлив и траен мир и суверенитета на Украйна:всяко споразумение трябва да включва връщането на украинските деца, отвлечени от Русия.Няма да почиваме, докато всяко едно от тях не се събере отново със семейството си, в дома си".