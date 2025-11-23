Фон дер Лайен: Всяко споразумение трябва да включва връщането на украинските деца
"В допълнение към елементите, необходими за справедлив и траен мир и суверенитета на Украйна:
всяко споразумение трябва да включва връщането на украинските деца, отвлечени от Русия.
Няма да почиваме, докато всяко едно от тях не се събере отново със семейството си, в дома си".
