Euroactiv.
Предложението за вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисията Урсула фон дер Лайен днес беше отхвърлено.
При днешното гласуване 179 депутати гласуваха ''за'', 383 ''против'' , а 78 "въздържали се“, което означава, че то е паднало доста под необходимия праг от две трети от гласоподавателите за да бъде приет.
Двата вота на недоверие бяха внесени от "Патриоти за Европа" и "Левицата".
Припомняме, че на 10 юли Европейският парламент отново не подкрепи вот на недоверие към Европейската комисия, ръководена от Фон дер Лайен. Тогава той бе иницииран от румънската крайна десница.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.