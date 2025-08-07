ЗАРЕЖДАНЕ...
Фон дер Лайен предложи помощ на Франция в борбата с пожара, който унищожи 17 000 хектара земя
"Фокус" припомня, че пожарът избухна във вторник в община Од и засегна хиляди хектара храсталаци и иглолистни дървета в близо 15 общини. Местните власти съобщават, че възрастна жена е била намерена мъртва в дома си, а 11 пожарникари са били отровени от изпаренията.
"Европа е с Франция в момента, когато най-тежките горски пожари в близката история връхлитат Од. Мислите ми са със смелите пожарникари, борещи се с пламъците“, написа Фон дер Лайен в профила си в X.
Тя обясни, че ЕС е готов да мобилизира собствените си ресурси за борбата с огнената стихия.
