Силни експлозии са чути във венецуелската столица Каракас в събота (3 януари) сутринта. Самолети са забелязани над града, съобщава Reuters.
Жители на венецуелската столица публикуват клипове в социалните мрежи, показващи силни експлозии и прелитащи над града самолети. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването в много райони.
Според британската агенция, южният район на града, близо до който се намира голяма военна база, е останал без електричество.
Clash Report ппосочва, че Съединените щати вероятно са предприели въздушни удари като част от военна операция във Венецуела.
Fox News: Американската армия потвърди, че САЩ нанасят удари по територията на Венецуела
Ужасяващи кадри показват момента, в който шампанско с бенгалски огън се разнася по масите в опожарения бар в Швейцария
