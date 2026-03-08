Fox News: Летище ''Канзас Сити'' е евакуирано заради ''потенциална заплаха''
Към този момент естеството на заплахата остава неясно. Агенти на Федералното бюро за разследване са на място. Всички входове към летището са затворени.
