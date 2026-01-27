France24.
Проектозаконът беше приет със 130 на 21 гласа. Предстои да бъде разгледан от Горната камара на парламента - Сената. Ако депутатите го одобрят окончателно, Франция ще стане първата европейска страна, която налага подобна възрастова граница за достъп до социалните медии.
Законодателството, което предвижда и забрана за мобилни телефони в гимназиите, следва тенденцията, в която Австралия забрани социалните медии за лица под 16 години през декември, което е първата световна забрана.
Властите искат да действат бързо, като мерките ще бъдат въведени от началото на учебната 2026 година за нови акаунти.
Премиерът Габриел Атал (от 9 януари 2024 – 5 септември 2024) заяви в понеделник, че се надява законопроектът да бъде приет от Сената в средата на февруари.
"Това означава, че след месец той може да бъде приет и още на 1 септември забраната ще влезе в сила за нови акаунти", добави той.
Той добави, че "платформите на социалните медии ще имат срок до 31 декември, за да деактивират съществуващите акаунти", които не спазват възрастовата граница.
Искането за въвеждане на забраната дойде от френското правителство в момент, когато страната е силно обезпокоена от тормоза в интернет и опасностите, на които е изложено психичното здраве на тийнейджърите.
