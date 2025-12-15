Сподели close
Бившият министър-председател на Франция Франсоа Байру е хоспитализиран с "тежка грипна инфекция“, но състоянието му се подобрява, според съобщение на община По, на която е кмет, предава Proto Thema.

Както бе съобщено, 74-годишният бивш ръководител на френското правителство, който беше премиер от декември 2024 до септември 2025, е бил приет в болница в понеделник, 15 декември, тъй като състоянието му е изисквало медицинско наблюдение. В официално прессъобщение общинската власт съобщи, че "здравословното му състояние се подобрява, но е необходимо да остане под наблюдението на медицински екипи още няколко дни“.

Поради тази причина всичките му ангажименти за текущата седмица се отменят.

В същото време здравните власти във Франция отчитат силен пик на сезонния грип.