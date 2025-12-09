Моят съвет е, когато потребителите избират стоки от платформите Temu и Shein, да се уверят, че търговците, които предлагат дадения продукт, се съобразяват с действащото европейско законодателство. Това каза основателят на платформата "Ние, потребителите“ Габриела Руменова в пнаМащабно изследване от потребителски организации от Германия, Франция, Дания и Белгия за безопасността на стоките показва, че 67 продукта, поръчани от двете платформи, не отговарят на изискванията на Европейския съюз, а над 1/4 са потенциално опасни."Стоките могат да са опасни заради начина, по който са изработени, от гледна точка на конструирането и проектирането им и от гледна точка на материалите, вложени в тях, и химикалите, с които са обработени при производството им или в последствие. Именно тук възникват рисковете за потребителите – завишено съдържание на различен тип химични вещества и техни съединения, които могат да доведат най-малкото до алергични реакции, но и до много по-сериозни последствия, като увреждане на вътрешни органи“, обясни Руменова.Може да се стигне включително до онкологични заболявания, допълни тя. Евтините китайски стоки в голямата си част се оказват и много некачествени, отбеляза Габриела Руменова.За да се гарантира съответствието на стоките с европейските стандарти, европейското законодателство изисква от търговците да осигурят свой представител на територията на държава членка на Общността, което да гарантира, че тези стоки отговарят на европейските изисквания. "Важно е да търсите такива данни в допълнителната информация за продуктите. В етикета, придружаващ тези стоки, също трябва да бъдат посочени координати за връзка с това лице. Ако липсва такава информация, тогава в общия случай трябва да се сезира Комисията за защита на потребителите, защото потребителите трудно могат да направят разлика кой продукт от коя институция в България се регулира“, поясни основателят на "Ние, потребителите“.По думите й сигналите за евтини и опасни китайски стоки в платформата са рядкост. "Много рядко сигналите касаят безопасността на стоките. Обикновено това са случаите, в които потребителите са получили увреждане, което лесно могат да идентифицират, например алергична реакция заради съдържание на фталати в облекла и обувки. Има и случаи, в които хората сигнализират, че конструкциите са паянтови и това може да доведе до нараняване“, поясни Руменова.В Системата за предупреждение за опасни стоки на европейския пазар Safety Gate има продукти, за които трудно може да се допусне, че са рискови. "Например бижутерия. В редица случаи е регистрирано завишено съдържание на хром, никел и други химични елементи, които водят до увреждане на репродуктивната система и до онкологични заболявания – нещо, за което не си даваме сметка“, даде пример Руменова.