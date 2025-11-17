Сподели close
Галерия в музея Лувър в Париж е затворена поради "структурни слабости", съобщи музеят, цитиран от Tanjug. 

Галерията се казва "Кампана", намираща се в южното крило и "е обект на специално наблюдение от няколко години", се казва в изявлението, подчертавайки, че това е само предпазна мярка. 

"Фокус" припомня, че най-вероятно да решението се е стигнало след грандиозния обир в музея на 19 октомври, когато бяха задигнати украшения, обеци, колиета, тиара и други предмети.