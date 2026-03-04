abcnews4.
Изскушването на Гейтс е насрочено за 19 май във Вашингтон. Освен милиардера, председателят на комисията Джеймс Комер е поканил още шест души. Сред тях са съветничката по правни въпроси в Белия дом при президента Барак Обама Катрин Ръмлер и личният помощник на бившия президент Бил Клинтън Дъг Бенд. Клинтън даде показания пред комисията на 27 февруари.
Комер също съобщава, че Лътник "ще посети заседанието на комисията доброволно“. "Министър Лътник по своя инициатива се съгласи да се яви пред комисията на доброволна основа. Високо ценя неговата привързаност към принципа на информационна прозрачност и изразявам благодарност за желанието му да работи с комисията. С нетърпение очаквам изявлението му“, посочва Комер, без да уточни датата на изслушването с участието на министъра. Американските медии уточняват, че Лътник сам се е обадил на Комер и е заявил, че иска да отговори на въпросите на комисията.
И Гейтс, и Лътник са споменати в документите по "делото Епстийн", които бяха оповестени от Министерството на правосъдието. Съоснователят на Microsoft по-рано се извини пред служителите на фондацията на Гейтс за връзките си с финансиста, обвинен в педофилия. Лътник по-рано призна, че е бил запознат с Епстийн, но подчерта, че още през 2005 г. е решил да прекъсне всякакви контакти с него.
И Гейтс, и Лътник се споменават в документите по "делото Епстийн", които бяха оповестени от Министерството на правосъдието. Съоснователят на Microsoft по-рано се извини пред служителите на фондацията на Гейтс за връзките си с финансиста, обвинен в педофилия. Лътник по-рано призна, че е бил запознат сЕпстийн, но подчерта, че още през 2005 г. е решил да прекъсне всякакви контакти с него. Въпреки това, публикуваните от Министерството на правосъдието документи показаха, че Лътник се е срещал с Епстийн през 2011 и 2012 г., което даде повод за критики към министъра от страна на опонентите му.
Гейтс и финансовият министър на САЩ ще дадат показания по "делото Епстийн"
©
Още по темата
/
CNN: Десетки документи на ФБР липсват от "досиетата на Епстийн", включително на жена, която обвинява Тръмп
25.02
Разкритията за нейните финансови зависимости хвърлят нова светлина върху това колко далеч може да стигне един аристократ, за да поддържа фасадата на лукса
18.02
Президентът на хотелската верига Hyatt Томас Притцкер подаде оставка след разкритията за контактите му с Епстийн
17.02
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
Нови въпроси около смъртта на Епстийн: Съдебен лекар говори за "възможно удушаване" и иска преразглеждане
13.02
Хауърд Лутник бил на "семейна ваканция" на острова на Епстийн, чуват се призиви за оставката му
11.02
Още от категорията
/
"Под развалините има още деца": Броят на загиналите при удара по девическо училище в Иран се увеличи на 60
28.02
"Кървава баня" в Мексико след ликвидирането на "Ел Менчо": Армия по улиците и масови екстрадиции на наркотрафиканти в САЩ
24.02
Арестуваха принц Андрю
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.