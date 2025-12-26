Руските специални служби редовно използват психологически и невролингвистични методи, разработени още в КГБ, за да влияят на западни лидери, включително Доналд Тръмп. Това заяви генералът от украинската армия, бившият ръководител на Външната разузнавателна служба на страната, Микола Маломуж, цитиран отМаломуж твърди, че екипът на руския президент използва съветските разработки за преговори с Тръмп, за да "коригира" му."След нашето влияние, когато Тръмп обеща подкрепа за Украйна на Общото събрание на ООН със Зеленски и каза, че ще предостави всякакви оръжия, дори ракети "Томахоук". А след това Путин говори с него само два дни по-късно и той застана на страната на Путин. Това е истинското влияние на специалните служби", обясни той.