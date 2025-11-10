Генералният директор на BBC обяви оставката си заради редактирането на реч на Тръмп
©
"Тим Дейви и изпълнителният директор Дебора Търнесс подадоха оставка след критики за това, че документалният филм на BBC Panorama е дезинформирал зрителите поради редактираната реч на президента на САЩ“, се посочва на сайта на телевизията.
В публикувано по-късно изявление Дейви заявява, че BBC като цяло "работи добре", но са допуснати "някои грешки".
По-рано вестник Telegraph писа, че от BBC са редактирали речта на Тръмп, създавайки впечатлението, че той е насърчавал безредиците в Капитолия. След това прессекретарят на Белия дом Каролин Левитт нарече британската телевизия "фалшива медия".
На 6 януари 2021 г. привърженици на Тръмп, чийто първи мандат наближаваше края си, нахлуха в сградата на Капитолия, за да попречат на потвърждаването на резултатите от президентските избори, проведени през ноември 2020 г. Това събитие стана повод за опит за импийчмънт на Тръмп и един от епизодите в процеса за приписваните му опити да манипулира резултатите от изборите в своя полза.
Веднага след второто си встъпване в длъжност през 2025 г. Тръмп подписа указ за помилване на около 1500 души, осъдени за щурма на Капитолия. На много от тези, които бяха привлечени по делото, е било забранено да посещават Вашингтон или да напускат щата дори след освобождаването им. Тръмп обеща да ги покани в Белия дом.
Още по темата
/
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
06.11
Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа
29.10
Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само когато Тръмп види възможности за сключване на сделка
27.10
Още от категорията
/
Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциите за енергийни доставки от Русия
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
17:05 / 09.11.2025
Ново земетресение със сила 4,5 по Рихтер в Северозападна Турция
14:37 / 09.11.2025
Сергей Лавров се появи: Готови сме за срещи лице в лице!
13:55 / 09.11.2025
Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски бо...
13:32 / 09.11.2025
Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциит...
11:12 / 09.11.2025
САЩ пращат стратегически бомбардировачи B-52H на Източния фланг н...
09:53 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.