Георги Милков: Войната не върви добре за тези, които я започнаха
Той постави акцент и върху ключовия въпрос дали конфликтът е на прага на преминаване към сухопътна операция, както и какъв би бил нейният мащаб. Според него подобен сценарий би означавал значително разширяване на военните действия и по-сериозни регионални последици.
Журналистът беше категоричен, че не може да се говори за пълна окупация на Иран, но предупреди за риск от разширяване на конфликта чрез включване на други държави. Той посочи изказване на Мохамед-Багер Галибаф, според когото в евентуална инвазия може да участва и съседна страна, което би довело до обединяване на арабския свят срещу общ противник. Подобно развитие би означавало сериозни заплахи за ключови икономически и енергийни центрове в региона, включително Дубай и Абу Даби.
Милков подчерта, че вече четвърта седмица след началото на военните действия не се наблюдава очакваният бърз развой. "Режимът не е паднал, а войната не върви добре за тези, които я започнаха“, заяви той, визирайки първоначалните удари, предприети от Израел.
Според него конфликтът е тясно свързан с политическото бъдеще на израелския премиер Бенямин Нетаняху, като продължителната война може да работи в негова полза във вътрешнополитически план. В същото време, Милков отбеляза, че Доналд Тръмп е подходил към конфликта с очакването за бърза победа – сценарий, който към момента изглежда нереалистичен.
В заключение, Милков подчерта, че интересите на САЩ и Израел в конфликта не съвпадат напълно.
Още по темата
/
Гюров: Досега се прилагаха широки мерки с хеликоптерни пари, сега отделяме време за таргетиран подход
25.03
Николай Младенов с призив: Съвета за сигурност на ООН да окаже натиск за разоръжаването на "Хамас"
25.03
Още от категорията
/
Объркване и спекулации за ядрен удар: Загадъчни видеоклипове в социалните медии на Белия дом предизвикаха паника
11:22
Израел ще поеме контрол над територии в южната част на Ливан, иска да поддържа буферна зона в региона
24.03
Тръмп: "Иран има още един шанс за мир", но цените на петрола отново достигнаха нивата от 100 долара за барел
24.03
Press TV: Техеран отхвърли предложението на Тръмп и постави пет у...
17:05 / 25.03.2026
Лагард: ЕЦБ разполага с широк спектър от възможности за справяне ...
13:23 / 25.03.2026
Владимир Чуков: Ахмед Уахиди – това е човекът, който казва къде д...
08:41 / 25.03.2026
AP: Тръмп предлага на Иран 15-точков план за прекратяване на войн...
08:32 / 25.03.2026
Николай Младенов с призив: Съвета за сигурност на ООН да окаже на...
08:42 / 25.03.2026
