Петима мъже са арестувани по подозрение в планиране на нападение на коледен базар близо до Динголфинг в Долна Бавария. Издадени са заповеди за арест на четирима от тях, а един е задържан под стража, което беше потвърдено от прокуратурата в Мюнхен.
Заподозрените са трима мароканци, един египтянин и един сириец. 56-годишният египтянин е организаторът на групата, който е подстрекавал тримата мароканци, които също са арестувани, да извършат нападението. Твърди се, че той е обявил плановете и е призовал те да бъдат извършени в джамия в района на Динголфинг-Ландау.
Участието на сирийския заподозрян все още не е ясно, поради което той е в предварителния арест.
Според вестници, принадлежащи към баварската медийна група, мъжете са били арестувани по време на операция на специалните сили (SEK) близо до граничния пункт Зубен.
Според говорителка на прокуратурата, публикувана на уебсайта t-online, планът е бил да се "извърши терористична атака на коледен базар с кола“.
Министърът на вътрешните работи на Бавария Йоахим Херман благодари на всички, участвали в операцията:
"Този случай впечатляващо демонстрира отличната бързина на реакция и ефективност на нашите служби за сигурност и показва, че сме способни да защитим гражданите си! Благодарение на отличното сътрудничество между нашите служби за сигурност, няколко заподозрени бяха арестувани за много кратко време, което предотврати потенциална ислямистки мотивирана атака на баварска земя.“
Операцията е проведена от Централната дирекция за борба с екстремизма и тероризма, в която участва и Държавната служба за защита на конституцията. Съобщава се, че германските власти са получили сигнал за подготвяща се атака от чуждестранно разузнаване.
Припомняме, че в Страсбург, Франция, на 27 ноември, работници откриха пистолет и боеприпаси в храсти близо до коледен базар.
