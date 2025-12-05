BBC. Решението бележи промяна в подхода на Германия към армията и следва плановете на канцлера Фридрих Мерц за създаването на най-силната конвенционална армия в Европа.
От януари 2026 г. всички 18-годишни мъже ще получават въпросник дали желаят да се присъединят към Бундесвера. За жените участието ще е доброволно. Министерството на отбраната ще извършва и медицински прегледи, за да определи годността за военната служба.
Въпреки че службата е формално доброволна, при нужда или недостиг на доброволци парламентарният закон позволява въвеждането на задължителна служба. Стимулите включват заплата около 2600 евро на месец. Планът предвижда увеличаване на Бундесвера от 182 000 към 2027 г. с още 20 000 войници, с цел дългосрочно достигане на 260 000 активни военни и около 200 000 резервисти.
Решението предизвика протести сред младите хора в цяла Германия, които изразиха несъгласието си със задължителните медицински прегледи и обучението в казармата. Гласуването премина с 323 гласа "за" срещу 272 "против", като законът е част от усилията на Германия да засили отбраната си и да отговори на изискванията на НАТО.
Германия гласува за въвеждане на доброволна военна служба
© BBC
