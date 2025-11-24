CNN. Нов законопроект цели числеността на армията да достигне 260 000 военнослужещи и 200 000 резервисти до 2035 г.
Основният акцент е върху доброволното участие с по-добро заплащане - 2600 евро начална заплата. Ако целите не се постигнат, ще бъде наложена задължителни служба. От 2026 г. всички 18-годишни ще попълват въпросник за интерес към службата, а от 2027 г. мъжете ще преминават задължителни медицински прегледи.
Реформата идва на фона на войната в Украйна и предупрежденията от САЩ, че Европа трябва да укрепи собствената си отбрана. Проектът трябва да бъде гласуван в Бундестага до края на годината и ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.
Министърът на отбраната Борис Писториус подчерта, че укрепването на армията намалява риска от конфликт и може да бъде пример за други европейски държави. Промените са спорни - особено сред левите партии и младите хора. Проучвания показват, че голяма част от тях са против възстановяването на наборната служба, а заявленията за отказ от военната служба по съвест достигат рекордни нива.
Германия дълго време държеше военните разходи под целите на НАТО, но след началото на войната в Украйна през 2022 г. бе създаден фонд от 100 млрд. евро за модернизация на Бундесвера. Мерц обещава удвояването на военните разходи, подчертавайки, че "Путин разбира само езика на силата".
Германия планира да превърне армията си в "най-мощната конвенционална сила в Европа"
©
Още по темата
/
Вицепрезидентът Илияна Йотова и новият френски посланик у нас обсъдиха предизвикателствата пред ЕС
14.11
Андрей Новаков: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
14.11
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
11.11
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
27.10
Адм. Ефтимов на конференция на НАТО: Трябва да сме много внимателни, когато инвестираме в дронове и анти-дрон системи
28.09
Още от категорията
/
"Най-продуктивната среща досега": Ермак отчете резултатите от първата сесия на преговорите в Женева
23.11
"Планът за Украйна не е "списък с желания" на Русия": Рубио отговори на критиките от Сената на САЩ
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Тръмп обвини Украйна в липса на благодарност към САЩ
17:02 / 23.11.2025
Зеленски : Кръвопролитията трябва да бъдат спрени, очаквам резулт...
15:16 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.