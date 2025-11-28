Сподели close
Германският парламент (Бундестаг) най-накрая одобри закона за държавния бюджет за 2026 г., който, наред с други неща, предвижда отпускането на 11,5 милиарда евро в подкрепа на Украйна през следващата година, предава Tagesschau.

322 депутати гласуваха за приемането на бюджета, 252 бяха против, а въздържали се нямаше.

Първоначалният проект на бюджет предвиждаше помощ за Украйна през 2026 г. в размер на осем милиарда и половина евро.

След това обаче, по предложение на германското Министерство на финансите, той беше увеличен с още три милиарда — до общо 11,5 милиарда евро. Тези средства са планирани за артилерия, безпилотни летателни апарати, бронирана техника, както и за закупуване на допълнителни противоракетни системи Patriot.