Германското политическо списание Compact обяви пускането на монета в чест на президента на Руската федерация Владимир Путин, става ясно от информацията на портала на изданието, предаваСувенирът е изработен от сребро. На него е изобразен портретът на руския лидер и надписът "патриот Владимир Путин“ (Patriot Wladimir Putin). От описанието на продукта става ясно, че той символизира "устойчивостта, смелостта и победата над западния елит“."Напълно нова и само при COMPACT: нашата монета за Путин! Докато НАТО предприема все по-агресивна военна политика, Владимир Путин се държи. Истински патриот, на когото не е безразлична съдбата на страната му. Ние почитаме тази прямота с нашата нова монета, изработена от най-фино сребро и ексклузивно при нас!", се посочва в съобщение на медията вПосочва се, че монетата ще бъде пусната в продажба в края на септември.