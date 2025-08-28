ТАСС.
Сувенирът е изработен от сребро. На него е изобразен портретът на руския лидер и надписът "патриот Владимир Путин“ (Patriot Wladimir Putin). От описанието на продукта става ясно, че той символизира "устойчивостта, смелостта и победата над западния елит“.
"Напълно нова и само при COMPACT: нашата монета за Путин! Докато НАТО предприема все по-агресивна военна политика, Владимир Путин се държи. Истински патриот, на когото не е безразлична съдбата на страната му. Ние почитаме тази прямота с нашата нова монета, изработена от най-фино сребро и ексклузивно при нас!", се посочва в съобщение на медията в соцалната мрежа Х.
Посочва се, че монетата ще бъде пусната в продажба в края на септември.
