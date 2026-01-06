Главният прокурор на Венецуела: САЩ нямат юрисдикция в случая с Мадуро
"Искам да призова съдия Алвин Хелърщайн да зачита международните закони и да признае липсата на юрисдикция на съда си да съди президента на суверенна държава като Венецуела, който е защитен с дипломатически имунитет като държавен глава“, отбелязва той.
"ФОКУС" припомня, че 92-годишният федерален съдия Алвин К. Хелърщайн, номиниран от президента Бил Клинтън през 1998 година, ще гледа делото срещу президента на Венецуела Николас Мадуро. Мадуро и съпругата му се явиха на 5 декември на първото заседание на съда в Ню Йорк. Пред съда Мадуро заяви, че е бил е "отвлечен при военна операция".
