Global Firepower публикува рейтинга на най-мощните армии в света за 2026 година: На кое място е България?
Мястото на страната в глобалния рейтинг на военната мощ се оценява въз основа на над 60 показателя, сред които не само номиналните показатели за броя на войниците и военната техника, но и икономическият и демографският потенциал.
За справка, след нас на 63-то място се намира Сърбия, Гърция заема 30-то място, а Украйна, която се намира във война и според заявките на властите в страната има най-голямата армия в Европа, заема 20-то място.
Първата десетка на най-силните страни в света според Global Firepower изглежда по следния начин:
Съединени американски щати
Руска федерация
Китайска народна република
Индия
Южна Корея
Франция
Япония
Великобритания
Турция
Италия
Тръмп сподели някои подробности за "тайното оръжие", с което САЩ ...
22:41 / 24.01.2026
Опозицията в РСМ: Мицкоски започна спорове със съседите ни поради...
17:40 / 24.01.2026
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 45
12:01 / 23.01.2026
Мариян Гьорчев за Радев: Позицията към Македония остава твърда
17:44 / 22.01.2026
САЩ официално напускат СЗО, какви са последствията?
15:50 / 22.01.2026
Пореден влаков инцидент в Испания
15:36 / 22.01.2026
