49 пожарникари с 20 превозни средства, 4 самолета и 3 хеликоптера се борят с бушуващия пожар в горския район в Хортиатис, Солун, пише kathimerini

Доброволци, строителна техника и цистерни с вода от местната власт също помагат в гасенето. 

Жителите в района на пожара са предупредени да спазват инструкциите на властите и да бъдат внимателни.