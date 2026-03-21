Голям пожар избухна днес в индустриална сграда в квартал Уестпорт в Амстердам, където са били разположени електрически скутери, съобщиха местни власти, съобщава NL Times.Пожарът е причинил големи пламъци и гъсти черни облаци дим, които се извисява над града. Засега няма съобщения за пострадали.