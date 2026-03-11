Голяма европейска авиокомпания отменя всички полети до Дубай до 28 март
"Безопасността на нашите пътници и екипаж е винаги наш приоритет“, заявqwa авиокомпанията в изявление, добавяйки, че KLM остава на разположение, за да помогне с репатрирането на блокираните пътници.
Съобщението идва само няколко часа, след като четирима души бяха ранени, след като противовъздушната отбрана пресече два дрона близо до летището в Дубай.
