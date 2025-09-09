Нaberler.com.
Президентският указ увеличи таксата за международно пътуване на 1000 лири. Указът, подписан от президента Ердоган, беше публикуван в Държавен вестник.
Таксата за пътуване в чужбина се е увеличила. Таксата, която е била 710 турски лири, е увеличена с указ, подписан от президента Реджеп Тайип Ердоган.
Според решение, публикувано в Държавен вестник, таксата за заминаване е увеличена от 710 лири на 1000 лири. Решението влезе в сила тази вечер.
