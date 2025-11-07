Голяма верига бензиностанции остава без гориво заради "Лукойл"
"Изчерпваме запасите си от гориво, което означава, че някои бензоностанции вече нямат определени видове гориво, а броят на незаредените бензоностанции нараства всеки ден“, заяви Тони Фликт, директор "Маркетинг и комуникации“ на Teboil.
