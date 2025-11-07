Финландската верига Teboil, собственост на руската компания "Лукойл“, започва да изпитва сериозен недостиг на горива заради наложените американски санкции срещу енергийния гигант. Това потвърди представител на компанията пред изданието Helsingin Sanomat, цитирано от Reuters."Изчерпваме запасите си от гориво, което означава, че някои бензоностанции вече нямат определени видове гориво, а броят на незаредените бензоностанции нараства всеки ден“, заяви Тони Фликт, директор "Маркетинг и комуникации“ на Teboil.