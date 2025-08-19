prothotema.
Според експерти парчето вече е било особено обременено от интензивната строителна дейност.
Гръцкото издание съобщава още, че по същото време са се извършвали и строителни дейности за изграждането на нова сграда, в регион, който е геоложки нестабилен.
Свлачището не е засегнало пряко нито жителите на острова, нито посетителите.
"Санторини е остров с крехка геоморфология и когато се добави натискът от презастрояване, рискът от свлачища се умножава. Необходими са незабавни мерки за ограничаване на строителната дейност", споделят още експертите.
