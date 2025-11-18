Близо 100 пожарникари гасят пожара в небостъргача. Огънят е обхванал няколко етажа, а според текущата информация по време на пожара в сградата не е имало никой.
Газът и електричеството са спрени в цялата сграда. Причината за пожара все още не е известна.
Кметът на Загреб Томислав Томашевич дойде пред сградата на медията тази сутрин и коментира пожара.
"Постоянно бушува на различни етажи. Излиза отвътре и отвън. Не се знае каква е причината, има някои съмнения, но разследването ще я определи. За съжаление, щетите са тотални. Мажоритарен собственик на сградата е държавата, строителните инженери ще трябва да видят дали конструкцията е за разрушаване или ще бъде построена наново“, заяви Томашевич.
Засега няма опасност от срутване, добави той.
"Най-важното е да няма жертви и най-важното е безопасността на п
Синиша Йембрих, командир на обществената пожарна бригада на град Загреб, обяви, че очаква пожарът да бъде овладян през деня.
"Щетите са големи. Въпреки факта, че по-голямата част от сградата е изоставена, помещенията вътре са пълни с оборудване и документи. Получихме сигнал около 23:00 часа. Интересното е, че имаше само едно съобщение от граждани. Иначе винаги получаваме много сигнали за големи пожари“, отбелязва Йембрих и добави, че огънят е достигнал дори до долните етажи и партера, което означава, че се е разпространил през вентилацията.
