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Ãðúöêè èêîíîìèñò: Òðúãâàì êúì ãðúöêîòî ìîðå, àêî áÿõ áúëãàðèí
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 09:19 / 03.07.2020Êîìåíòàðè (1)253
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"QR – êîäîâåòå íå ñà ïðîáëåì. Îñíîâíèÿò ïðîáëåì å çàòâàðÿíåòî íà îñòàíàëèòå ãðàíè÷íè ïóíêòîâå. Çà òîâà èìà íÿêîëêî ïðè÷èíè. "Ìàêàçà" å çàòâîðåí çàðàäè êàðàíòèíèðàíèòå ñåëà â Ñåâåðíà Ãúðöèÿ. Íå ìè å ÿñíî, çàùî îòíîâî çàòâîðèõà ãðàíèöàòà ñúñ Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ", çàÿâè èêîíîìèñòúò Ïëóòàðõîñ Ìàðèäàêèñ â åôèðà íà "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ".

Ñïîðåä íåãî Ãúðöèÿ íå å ãîòîâà äà ñå îòêàæå îò òóðèñòè, èäâàùè îò Ñúðáèÿ è Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ, òúé êàòî 25% îò ÁÂÏ íà ñòðàíàòà èäâà îò ñåêòîð "Òóðèçúì". Çà íåãî ñúùî å ó÷óäâàùî ðåøåíèåòî íà ãðúöêèòå âëàñòè äà çàòâîðÿò íÿêîè ãðàíè÷íè ïóíêòîâå. Ìàðèäàêèñ å íà ìíåíèå, ÷å äåêëàðàöèèòå ñà ïîëåçåí õîä, òúé êàòî ÷ðåç òÿõ âëàñòèòå ìîãàò äà ïðîñëåäÿò âñè÷êè âëåçëè â ñòðàíàòà.

"Ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè ñå íàáëþäàâà ãîëÿì ïîòîê îò áúëãàðè êúì Ãúðöèÿ. Íÿêîè îò òÿõ äîðè è èíâåñòèðàò. Îò ãðúöêà ñòðàíà ñúùî èìà íåäîâîëñòâî ñðåùó ðåøåíèÿòà", êàçà èêîíîìèñòúò.

Òîé èçðàçè ìíåíèå, ÷å òåçè ìåðêè ùå îòïàäíàò äî íÿêîëêî ñåäìèöè. Ñïîðåä íåãî íà ãðúöêèòå âëàñòè èì å íóæíî âðåìå, çà äà îòêðèÿò ïðàâèëíèòå ìåðêè çà áîðáà ñ âèðóñà, êîèòî äà íå çàñÿãàò òóðèçìà â ñòðàíàòà.

"Õîòåëèåðèòå ðàáîòÿò äåí çà äåí. Âñè÷êè çàÿâêè è çàïèòâàíèÿ çà ïî-äúëúã ïåðèîä èëè çà ñëåä 2 ìåñåöà ñà îòïàäíàëè. Òå î÷àêâàò õîòåëèòå äà ñå ïúëíÿò áåç ïðåäâàðèòåëíè çàÿâêè", êàçà îùå Ìàðèäàêèñ.

Â Ãúðöèÿ ñå íàäÿâàò äà íÿìà ïîâå÷å îò 30-40% çàãóáè. Ñïîðåä èêîíîìèñòà âëàñòèòå ñà ñå ñïðàâèëè äîáðå ñ êðèçàòà, ïðåäèçâèêàíà îò êîðîíàâèðóñà.

Ïîïèòàí, àêî å áúëãàðèí, äàëè áè òðúãíàë êúì Ãúðöèÿ, èêîíîìèñòúò çàÿâè: "Ðàçáèðà ñå, áèõ òðúãíàë âåäíàãà. Â êðàéíà ñìåòêà ÷îâåê å ñâîáîäåí äà èçáèðà. Áèõ õîäèë è â Áúëãàðèÿ – òóê èìà íåâåðîÿòíè ìåñòà".




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11:44 / 02.07.2020
Ìîòîðèñò ïîìåòå äâå ìîìè÷åòà íà ïåøåõîäíà ïúòåêà â "Àñïàðóõîâî" â 5 ÷àñà ñóòðèíòà
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Àíòèðåêîðä çà Âàðíà: 15 íîâè ñëó÷àÿ íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ çà äåíîíîùèå!
08:32 / 03.07.2020
Ìëàäåæè íàïàäíàõà ñ þìðóöè òàêñèìåòðîâ øîôüîð âúâ Âàðíà
12:59 / 01.07.2020
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14:12 / 01.07.2020
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