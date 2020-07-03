ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ãðúöêè èêîíîìèñò: Òðúãâàì êúì ãðúöêîòî ìîðå, àêî áÿõ áúëãàðèí
Ñïîðåä íåãî Ãúðöèÿ íå å ãîòîâà äà ñå îòêàæå îò òóðèñòè, èäâàùè îò Ñúðáèÿ è Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ, òúé êàòî 25% îò ÁÂÏ íà ñòðàíàòà èäâà îò ñåêòîð "Òóðèçúì". Çà íåãî ñúùî å ó÷óäâàùî ðåøåíèåòî íà ãðúöêèòå âëàñòè äà çàòâîðÿò íÿêîè ãðàíè÷íè ïóíêòîâå. Ìàðèäàêèñ å íà ìíåíèå, ÷å äåêëàðàöèèòå ñà ïîëåçåí õîä, òúé êàòî ÷ðåç òÿõ âëàñòèòå ìîãàò äà ïðîñëåäÿò âñè÷êè âëåçëè â ñòðàíàòà.
"Ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè ñå íàáëþäàâà ãîëÿì ïîòîê îò áúëãàðè êúì Ãúðöèÿ. Íÿêîè îò òÿõ äîðè è èíâåñòèðàò. Îò ãðúöêà ñòðàíà ñúùî èìà íåäîâîëñòâî ñðåùó ðåøåíèÿòà", êàçà èêîíîìèñòúò.
Òîé èçðàçè ìíåíèå, ÷å òåçè ìåðêè ùå îòïàäíàò äî íÿêîëêî ñåäìèöè. Ñïîðåä íåãî íà ãðúöêèòå âëàñòè èì å íóæíî âðåìå, çà äà îòêðèÿò ïðàâèëíèòå ìåðêè çà áîðáà ñ âèðóñà, êîèòî äà íå çàñÿãàò òóðèçìà â ñòðàíàòà.
"Õîòåëèåðèòå ðàáîòÿò äåí çà äåí. Âñè÷êè çàÿâêè è çàïèòâàíèÿ çà ïî-äúëúã ïåðèîä èëè çà ñëåä 2 ìåñåöà ñà îòïàäíàëè. Òå î÷àêâàò õîòåëèòå äà ñå ïúëíÿò áåç ïðåäâàðèòåëíè çàÿâêè", êàçà îùå Ìàðèäàêèñ.
Â Ãúðöèÿ ñå íàäÿâàò äà íÿìà ïîâå÷å îò 30-40% çàãóáè. Ñïîðåä èêîíîìèñòà âëàñòèòå ñà ñå ñïðàâèëè äîáðå ñ êðèçàòà, ïðåäèçâèêàíà îò êîðîíàâèðóñà.
Ïîïèòàí, àêî å áúëãàðèí, äàëè áè òðúãíàë êúì Ãúðöèÿ, èêîíîìèñòúò çàÿâè: "Ðàçáèðà ñå, áèõ òðúãíàë âåäíàãà. Â êðàéíà ñìåòêà ÷îâåê å ñâîáîäåí äà èçáèðà. Áèõ õîäèë è â Áúëãàðèÿ – òóê èìà íåâåðîÿòíè ìåñòà".
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 127
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/22 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (1)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 2 ÷. è 7 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ìëàäåæè íàïàäíàõà ñ þìðóöè òàêñèìåòðîâ øîôüîð âúâ Âàðíà
12:59 / 01.07.2020
Íîâèòå çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà ñà íà äîìàøíî ëå÷åíèå
11:41 / 01.07.2020
Âòîðè ñëóæèòåë íà Îáùèíà Âàðíà ñ êîðîíàâèðóñ
14:12 / 01.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS