Гръцките фермери започнаха, обявената по-рано 48-часова блокада. Националният път Атина-Ламия от Кастро Войотия е затворен, фермерите са блокирали и страничните пътища.

обявени са:

- 48-часова блокада на митниците в Промахона, Екзохи, Евзони и Ники

- Затварят се и двете посоки на движение в Малгара за 48 часа

- Затворен е старият национален път Коринт – Аргос, в Дервеняки

- Двудневно блокиране на Бара Сиатиста и възела Филота на магистрала Егнатия

- Затворен е и автомагистралата Антирио-Йоанино

- Затворен за два дни е високият мост на Халкида

"ФОКУС" припомня, че по-рано днес (8 януари) вътрешният министър на България Даниел Митов увери, че проблемът с блокадата от страната на гръцките фермери при границата ни с Гърция ще бъде решен.