Гръцките фермери дадоха старт на 48-часовата блокада на граничните пунктове и пътните артерии
обявени са:
- 48-часова блокада на митниците в Промахона, Екзохи, Евзони и Ники
- Затварят се и двете посоки на движение в Малгара за 48 часа
- Затворен е старият национален път Коринт – Аргос, в Дервеняки
- Двудневно блокиране на Бара Сиатиста и възела Филота на магистрала Егнатия
- Затворен е и автомагистралата Антирио-Йоанино
- Затворен за два дни е високият мост на Халкида
"ФОКУС" припомня, че по-рано днес (8 януари) вътрешният министър на България Даниел Митов увери, че проблемът с блокадата от страната на гръцките фермери при границата ни с Гърция ще бъде решен.
Мицотакис привества предложените от ЕК допълнителни 45 млрд. евро за фермерите, продължават опитите за край на блокадите
07.01
"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели": Захарова с предупреждение към Лондон и Париж
13:48
Собственичката на бара в Кран Монтана е бягала с парите от касата, докато клиентите се опитвали да избягат от пламъците
10:46
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
