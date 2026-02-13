Сподели close
За 16:00 часа местно време (съвпада с българското) на 13 февруари е планиран протест на гръцките фермери, които ще се съберат на площад "Синтагма" в Атина, предава Proto Thema.

По-рано тракторите се събраха на магистралния път в Афидони и заедно с автобусите, които превозват фермерите, се движат към центъра на Атина през Кифиса и булеварда Атина.

Властите предприеха превантивни мерки за дезинфекция срещу шарка на всички трактори, които ще пристигнат в центъра на Атина.

Полицията е поискала тракторите да паркират така, че да не блокират напълно площад "Синтагма“.

В подкрепа на фермерите в митинга ще участват АДЕДЮ, студентски и други сдружения. Планирани са митинги на различни колективи на площад "Синтагма" и следобед, в 18.00 и 19.00 часа.