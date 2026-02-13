Proto Thema.
По-рано тракторите се събраха на магистралния път в Афидони и заедно с автобусите, които превозват фермерите, се движат към центъра на Атина през Кифиса и булеварда Атина.
Властите предприеха превантивни мерки за дезинфекция срещу шарка на всички трактори, които ще пристигнат в центъра на Атина.
Полицията е поискала тракторите да паркират така, че да не блокират напълно площад "Синтагма“.
В подкрепа на фермерите в митинга ще участват АДЕДЮ, студентски и други сдружения. Планирани са митинги на различни колективи на площад "Синтагма" и следобед, в 18.00 и 19.00 часа.
