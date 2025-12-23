Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но ще бъдат ли отблокирани границите с България?
За 26 декември са насрочени събрания, на които ще се вземе решение за продължаването на мобилизациите им, предава еKathimerini.
От днес движението по двете ленти на магистралата Солун-Атина ще бъде отворено. Лентата към Атина се отваря за първи път от 22 дни насам, докато обратната посока към Солун беше отваряна периодично през последните дни.
Положението по границите
На граничен пункт "Промахон" фермерите провеждат символична тричасова блокада за камиони от 14:00 ч ч. днес, като държат превозните средства подредени по пътя, за да се облечки съответно празничното движение.
Безсрочна е обаче блокадата на пункт "Ексохи" на гръцко-българската граница, която продължава от вчера. Тя остава в сила, като пътническите, туристическите и аварийните превозни средства се отклоняват по второстепенни пътища.
Междувременно преди минути от АПИ обявиха, че е възстановено движението за МПС над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата при км 441 през ГКПП "Кулата" – "Промахон".
